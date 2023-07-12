Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı sanayi üretim endeksini aktardı.

Türkiye'de sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 1,1 artarken yıllık bazda yüzde 0,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

Nisan verisi

Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 1,2 aylık ise yüzde 0,9 azalmıştı.

Beklenti

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,44 artmasını bekliyordu. Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,95 artacağını öngörüyordu.

ensonhaber