Mauro Icardi Sakatlık Geçirdi mi? Oyundan Çıkma Sebebi Ne?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile bir mücadele gerçekleştirdi. Maçın 24. dakikasında sarı-kırmızılıların önemli golcüsü Mauro Icardi, sakatlık yaşadı. Peki, Icardi gerçekten sakatlandı mı ve oyundan çıkma sebebi neydi? İşte detaylar!

Icardi'nin Sakatlık Durumu

Adana Demirspor karşısında Galatasaray, Icardi'nin 25. dakikada sakatlandığını duyurdu. Arjantinli futbolcu, bu durumda oyuna devam edemedi ve takımını zor durumda bıraktı.

Oyundan Çıkma Nedeni Ne?

Mauro Icardi, Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına ulaştırmaya çalışırken kendisini zorladı ve bu sırada sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, Icardi oyuna devam edemedi ve 25. dakikada Michy Batshuayi'ye yerini bıraktı.

Bu sakatlık, Galatasaray için önemli bir kayıp olarak görülüyor. Icardi'nin durumu hakkında gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.