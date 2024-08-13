Şişler bir parça kuyruk yağı ile silinir (sebzelerin kolay takılması için). Önce bir parça kuyruk yağı, bir baş sarımsak (bütün olarak), sonra iri kuşbaşı doğranmış et ve bir parça patlıcan şişlere dizilir. Diğer şişlere ise tepesine yağ, sarımsak, alt kısımlarına biber ve patates dizilir.