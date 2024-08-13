Tokat Kebabının lezzet sırları ve zengin aroması her lokmada şok etkisi yaratacak! Bu mükemmel tarifi hemen öğrenin ve mutfakta yıldız olun!
Malzemeler:
- 3 adet patlıcan
- 20-25 adet küçük Tokat biberi
- 6-7 adet domates
- 1 kg parça kuzu eti
- 7-8 baş sarımsak
- 3-4 adet orta boy patates
- 100 gr kuyruk yağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 5 adet lavaş pide
Yapılışı:
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Etler tuzlanır ve patlıcanlar, kabukları soyulmadan uzunlamasına ikiye bölünür, sonra bir parmak boyunda kesilir. Patatesler soyulup yarım santimlik halkalar şeklinde kesilir.
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Şişler bir parça kuyruk yağı ile silinir (sebzelerin kolay takılması için). Önce bir parça kuyruk yağı, bir baş sarımsak (bütün olarak), sonra iri kuşbaşı doğranmış et ve bir parça patlıcan şişlere dizilir. Diğer şişlere ise tepesine yağ, sarımsak, alt kısımlarına biber ve patates dizilir.
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Fırın, özel olarak yapılmıştır; ateş iki tarafından yanar ve şişler ortasında bulunan uzun demire takılır. Şişlerin tepesine takılan kuyruk yağı eriyerek sebzenin üstüne akar ve iki yandan yanan ateşle kızarmasını sağlar.
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Şişlerin alt kısmına konan tavalara dizilen dilimlenmiş domates, üstüne akan yağlı et suları ile tatlanır. 15-25 dakikada pişen et ve sebzeler bir tepsiye yayılan pideye yerleştirilir, ortasına domates yayılır. Sıcak servis edilir.
Bu büyüleyici Tokat Kebabı tarifi, misafirlerinize unutulmaz bir ziyafet sunacak ve mutfağınızda gözde olmanızı sağlayacak! Hemen deneyin ve yeni lezzetlere kapı aralayın!