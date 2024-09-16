Şehir Merkezlerinde Gürültü ve Kaos

Bu yasak, vatandaşların yoğun şikayetleri ve acil hizmet araçlarının geçişindeki zorluklar nedeniyle alınmış durumda Manisa Valiliği'nin aldığı karar, şehir merkezindeki sokak düğünlerinin aşırı gürültüye neden olduğuna dair gelen şikayetlerin ardından alındı. Bu etkinliklerin, özellikle yaşlılar, bebekler ve hastalar üzerinde olumsuz etkileri olduğu, ayrıca eğitim sürecini de aksattığı belirtildi, çünkü sokaklardaki gürültü, okul dönemi sırasında öğrencileri de mağdur ediyordu.

Acil Durum Araçları İçin Ciddi Tehdit

Sokaklarda düzenlenen bu toplu etkinliklerin, acil durum araçlarının geçişini zorlaştırdığı ve bu nedenle ambulans ve itfaiye gibi hizmetlerin etkili bir şekilde hizmet veremediği bildirildi. Valilik, bu durumun hem kamu güvenliği hem de sağlık hizmetleri açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı ve bu sebeple yasaklama kararının alındığını açıkladı.

Valilik'ten Sıkı Denetim ve Cezalar

Manisa Valiliği, bu yasağın uygulanması için gerekli denetimlerin yapılacağına ve yasağa uymayan kişilere Kabahatlar Kanunu'nun Gürültü başlıklı 36. maddesine göre cezai işlemler uygulanacağına dair bilgi verdi. Şehir merkezlerinde yaşanan ciddi sorunların önüne geçmek amacıyla, bu denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağı bildirildi.

Kırsal Bölgelerde Durum Farklı

Yasağın, sadece şehir merkezlerini kapsadığı ve kırsal mahallelerdeki sokak düğünlerinin yasak dışı bırakıldığı belirtildi. Kırsal bölgelerde bu tür etkinliklerin devam edebileceği ifade edilirken, şehir merkezlerindeki gürültü ve kaosun önlenmesi için alınan bu tedbirlerin, halkın huzurunu ve kamu sağlığını korumak adına önemli olduğu vurgulandı.

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