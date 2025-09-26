Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme, sahte belge kullanımını “bilerek” yapıldığı varsayımıyla ele alacak.

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, 1 Ekim Çarşamba günü başlayacak uygulamayla:

Vergisel Değerlendirme Değişiyor: Şirketlerin “sahte belgeyi bilmeden kullandım” savunması geçersiz olacak.

Cezalar Ağırlaşıyor: Sahte belge kullanan mükellefler, vergi kaçakçılığı suçu kapsamında değerlendirilecek ve üç kat vergi ziyaı cezası ile 3-8 yıl hapis cezası riskiyle karşılaşacak.

Proaktif Denetim: Riskli görülen mükellefler için ek tedbirler alınacak, teminat gösteremeyenlere ihtiyati haciz uygulanabilecek.

KURGAN sistemi ile anlık analiz

VDK’nin Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi, mal ve hizmet alım-satım işlemlerinin gerçekliğini risk skorlamasıyla analiz edecek.

Sistem, sahte belge kullanımını tespit etmede kritik bir rol oynayacak.

Denetim ekipleri:Riskli mükelleflerin kapısını çalarak depolarındaki malları, satış belgelerini veya üretim kayıtlarını kontrol edecek.

Para hareketleri, yoklamalar ve envanter sayımlarıyla sahte belge kullanımı kanıtlanırsa, denetim beklenmeden işlem başlatılacak.

Geçmişe dönük inceleme ve para aklama boyutu

Yönetmelik, geçmişte sahte belge kullandığı şüphelenilen mükellefleri de kapsıyor:Şüpheli durumlar mükellefe yazılı olarak bildirilecek ve kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak.

Sahte belge düzenleyenler ve bu suçu organize şekilde yürütenler, para aklama boyutuyla da araştırılacak.

Bu adımlar, vergi kaçakçılığının organize suçlarla bağlantısını kesmeyi ve mali şeffaflığı artırmayı hedefliyor.