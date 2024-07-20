Türkçe'de "malen sorumlu" şeklinde bir ifade bulunmamaktadır. Bunun yerine aşağıdaki ifadeler kullanılabilir:

Maddi olarak sorumlu

Maddi açıdan sorumlu

Malî açıdan sorumlu

Parasal olarak sorumlu

Bu ifadeler, bir kişi veya kurumun herhangi bir olay, eylem veya durumdan dolayı mali/parasal açıdan yükümlü olduğunu, tazminat ödemek veya o konuyla ilgili parasal sorumluluk üstlenmek zorunda olduğunu belirtmek için kullanılır.

Örneğin:

Şirketin oluşan zarardan maddi olarak sorumlu olduğu bildirildi.

Kazada meydana gelen hasardan malî açıdan sorumlu tutulan kişi sürücüydü.

Projenin bütçe aşımından parasal olarak sorumlu olan birim inşaat departmanıydı.

Sonuç olarak, "malen sorumlu" ifadesi Türkçe'de kullanılmayan bir deyimdir. Bunun yerine "maddi/malî/parasal açıdan sorumlu" gibi daha yaygın kullanılan ifadeler tercih edilmektedir.