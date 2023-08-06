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Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP’nin Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, beraberinde UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve UNDP Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret etti.

Ziyarette UNDP ile MTSO arasında “Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı” protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, MTSO üyesi firmalara yaklaşık 20 milyon TL hibe desteği sunulacak. Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programına başvurular 31 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Basri İlhan, “UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, geçtiğimiz Haziran ayında heyetiyle odamızı ziyaret etmişti. O ziyarette kendilerine şehrimizin ve üyelerimizin depremden gördüğü zararı detaylı bir şekilde sunarak, hibe destekleri talebinde bulunmuştuk. Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da bu konuyla ilgili başta BM Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton hanımefendiyle olmak üzere birçok yetkili ile önemli temaslarda bulundu, süreci takip etti. Girişimlerimizin olumlu sonuçlanması üyelerimiz adına bizleri memnun etmiştir. 10 bin üyemizin yaklaşık yüzde 80’i depremden zarar gördü. Üyelerimizin toparlanması sürecinde 20 milyon TL hibe desteği önemli bir can suyu olacaktır. Ben gerek bugünkü ziyaretiniz, gerekse hibe desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Hibe desteği hakkında bilgiler veren Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı UNDP’nin Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, “6 Şubat depreminin ilk gününden bu güne UNDP olarak 11 ilimizin yanındayız. Depremden etkilenen küçük işletmelerin desteklenmesi için bir program başlatmayı planladık. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Bey ve diğer yetkililer programın hibe şeklinde olması için bizlerle yoğun bir temas kurdu. Malatya’ya 700 bin dolar, yaklaşık 20 milyon TL bütçe ayırdık. Malatya TSO üyelerine başvurmaları halinde hibe şeklinde bu bütçeyi sunacağız. Yapılan başvuruları değerlendireceğiz. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağız. 1-10 arası personel çalıştıran tüm işletmeler başvurabilirler. Bu programın devamında yine başka hibe desteleri sunmaya devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun” diye konuştu. İHA