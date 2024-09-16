Lilial'ın Kimyasal Yapısı ve Kullanım Alanları

Lilial, kimyasal ismiyle butilfenil metilpropional olarak bilinen ve doğal olarak bazı bitkilerde bulunan bir bileşendir; ancak çoğunlukla sentetik olarak üretilir. Çiçeksi ve hoş bir koku sağlamak için parfümler, duş jelleri ve temizlik ürünlerinde sıklıkla kullanılmıştır.

Avrupa'dan Türkiye'ye Uzanan Yasak

2022 yılında Avrupa Birliği tarafından yasaklanan Lilial, bu yasağın ardından Türkiye'de de kozmetik ürünlerde kullanımı yasaklandı. Bu karar, AB'nin kozmetik güvenliğine dair sıkı düzenlemeleri çerçevesinde alınmış olup, kullanıcı sağlığını korumayı hedeflemektedir.

Alerjik Reaksiyonların Riskleri

Lilial'ın yasaklanmasının arkasındaki neden, bileşenin alerjen özellikler taşımasıdır. Parfüm ve kozmetik ürünlerde yoğun olarak kullanıldığında, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir, bu da sağlık risklerini artırır.

Kozmetik Dünyasında Büyük Değişim

Lilial’ın yasaklanması, kozmetik endüstrisinde önemli değişikliklere yol açtı. Kozmetik üreticileri, ürünlerini yeniden formüle etmek ve bu bileşeni içermeyen alternatifler bulmak zorunda kaldı. Bu değişiklikler, hem tüketicilerin sağlığını korumayı hem de endüstrinin güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.