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Şampiyonluk mücadelesi veren ancak son periyotta bu hedefinden uzaklaşarak play-off’a tutunan Van Spor FK, ligin bitimine 3 hafta kala en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkat çekiyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ter döken Bitexen Van Spor FK, lig şampiyonluğunu elde edemese de, play-off sonucunda bir üst lige çıkma hedefini sürdürüyor.

Bu yıl önemli istatistikler elde eden ve dikkatleri üzerinde toplayan Bitexen Van Spor FK’nin en dikkat çeken istatistiklerinden birisi de grubunda en az gol yiyen 2. takım konumunda olması.

Üst üste yenilmezlik serisini uzun süre koruyan, ardından kalecisi Haydar Yılmaz’ın gol yememe rekoru kırması gibi dikkat çekici istatistiklere imza atan Bitexen Van Spor FK, ligin bitimine 3 hafta kala, grubunda en az gol yiyen 2. takım durumunda.

Bu istatistikte takım savunması ve kaleci Haydar Yılmaz büyük rol oynarken, grubunda 68 puanla 5. sırada yer alan Bitexen Van Spor FK, 35. hafta itibari ile kalesinde 25 gol gördü. Buna karşın grubun en az gol yiyen takımı Bucaspor 1928 ise kalesinde 20 gol gördü ve 72 puanla grubunda 2. sırada yer alıyor.

Umut Tarhan