Türkçesi Rüya olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Rüya Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Rüya kelimesinin manası ve çevirisi...

Kürtçe Rüya ne demek?

Rüya kelimesi Kürtçe'de Xewn anlamına geliyor.

Türkçesi Rüya olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Xewn" kelimesiyle karşılaşıyoruz.

Rüya ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler

Korkunç bir rüya gördüm. = Mın xewne ek tırs dit

Rüyasına girmiş. = Ketya xewnawi

Arabayı ancak rüyanda görürsün. = Ti wi erebe dı xewna xwe de bine