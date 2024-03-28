Türkçesi Rüya olan kelimenin Kürtçe anlamı nedir? Rüya Kürtçe nasıl yazılır ve okunur? Kürtçe Rüya kelimesinin manası ve çevirisi...
Kürtçe Rüya ne demek?
Rüya kelimesi Kürtçe'de Xewn anlamına geliyor.
Türkçesi Rüya olan kelimeyi Kürtçe'ye çevirdiğimizde "Xewn" kelimesiyle karşılaşıyoruz.
Rüya ile ilgili Türkçe ve Kürtçe cümleler
Korkunç bir rüya gördüm. = Mın xewne ek tırs dit
Rüyasına girmiş. = Ketya xewnawi
Arabayı ancak rüyanda görürsün. = Ti wi erebe dı xewna xwe de bine
Kaynak: WanHaber - Çeviri