Jeopolitik riskler, ticari yaptırımlar ve iklim kaynaklı afetlerin yeniden yapılanmaya zorladığı sigorta sektörü, güvenli, hızlı, şeffaf ve teknoloji temelli çözümler sunan "parametrik sigorta modelleri" ve "blokzincir tabanlı sigorta çözümlerine" yöneliyor.

Jeopolitik gerilimler, ticari yaptırımlar, iklim kaynaklı afetler küresel tedarik zincirlerinde kırılganlık oluşturuyor. Buna bağlı olarak sigorta ve reasürans sektörü de kullanıcılara daha güvenli ürünler sunabilmek için yeni bir dönüşüm sürecine girdi.

Yüksek riskli deniz hatlarında prim oranlarının hızla artması, reasürans kapasitesinin daralması ve poliçe teminat koşullarının yeniden tanımlanması, şirketleri veri temelli ve teknolojik çözümlere yöneltti.

Brokerler açısından süreç, poliçe temininin yanı sıra riskin yeniden tanımlandığı ve yönetildiği bir döneme işaret ediyor. Türkiye de konumu gereği küresel ticaret hatlarının merkezinde yer alırken, sigorta ve reasürans sektörü, değişen risk dengelerine karşı alternatif reasürans kapasitesi geliştirme, parametrik sigorta modellerini uyarlama ve blokzincir tabanlı sigorta çözümlerine hazırlık konularında çalışmalar yürütüyor.

Küresel piyasalarda risk algısı, jeopolitik olaylar, iklimsel faktörler ve veri güvenliği etrafında yeniden şekillenirken, sigorta sektörünün geleceğinde sürdürülebilir sigorta çözümleri, çok katmanlı reasürans yapıları ve dijitalleşme üçlüsünün belirleyici olacağı öngörülüyor.

"Savaş riski poliçelerde fiyatlamayı yeniden konumlandırıyor"

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Kızıldeniz hattındaki gerilim, İsrail-İran çatışmaları ve Gazze'deki insani kriz gibi jeopolitik gelişmelerin küresel ticaretin sigortalanabilirlik dengesini doğrudan etkilediğini söyledi.

Özellikle deniz taşımacılığında savaş riski, gecikme, rotalama ve liman risklerinin önemli ölçüde arttığını belirten Çiftçi, "Reasürans piyasasında bu bölgelere yönelik kapasite daralması, yüksek teminat dışı bırakma oranları ve primlerde sert artış eğilimi gözlemleniyor. Londra piyasası başta olmak üzere reasürörler, 'yüksek riskli koridorlar' listesine yeni rotalar ekliyor ve söz konusu bölgelerde 'War Risk' poliçelerinde fiyatlamayı yeniden konumlandırıyor." dedi.

Türkiye'nin stratejik konumuna da dikkati çeken Çiftçi, boğazlar, Ege ve Akdeniz hattında seyreden yüklerin reasürans maliyetlerinin küresel dinamiklerden etkilendiğini ifade etti.

Çiftçi, "IBS olarak hem yerli hem uluslararası reasürörlerle yakın temas halindeyiz. Türk ticaret filosunun sigortalanabilirliğini sürdürülebilir kılmak adına risk analiz süreçlerimizi sürekli güncelliyoruz." diye konuştu.

Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde brokerlerin rolünün yalnızca poliçe olmadığının altını çizen Çiftçi, risk yönetimi danışmanlığı sağlamanın da brokerlerin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

IBS'nin bu süreçte müşterilerine üç temel çözüm ekseninde destek verdiğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Farklı coğrafyalardaki reasürörlerle uzun vadeli ilişki ağımızı kullanarak Türkiye sigorta marketi için kapasite çeşitliliği sağlayıp 'alternatif reasürans kapasitesi' yaratıyoruz. 'Portföy bazlı risk modelleriyle' müşterilerimizin taşımacılık, enerji ve üretim hatlarını bütüncül olarak ele alarak, münferit değil, entegre risk programları oluşturuyoruz. 'Parametrik teminat ve veri tabanlı fiyatlama araçlarıyla riskin ölçülebilirliğini artırarak reasürör nezdinde güven oluşturuyoruz."

Çiftçi, bu dönemdeki en büyük zorluğun belirsizliğin fiyatlamaya yansıması olduğunu ancak aynı zamanda bunun sektör açısından bir profesyonelleşme ve veri odaklı dönüşüm fırsatı oluşturduğunu kaydetti.

"Blockchain sistemleri sektörü standartlarını değiştirecek"

Parametrik sigorta ürünlerinin özellikle tedarik zinciri kesintileri, liman kapanmaları ve doğal afet kaynaklı gecikmeler gibi durumlarda sigortalıya hızlı ödeme avantajı sağladığını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Klasik hasar tespit süreçlerinden farklı olarak, belirli bir parametrenin gerçekleşmesi durumunda, örneğin gemi gecikme süresi veya belirli bir meteorolojik ölçüm gibi, otomatik ödeme yapılabiliyor. Türkiye pazarı bu ürünlere henüz erken adaptasyon sürecinde olsa da lojistik, enerji ve tarım sektörlerinde ilgi giderek artıyor. IBS olarak uluslararası işbirlikleriyle parametrik ürünleri Türk sigorta pazarına entegre etmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu modeller, sadece hasar yönetiminde değil, tedarik zincirinin sigorta penceresinden yeniden tanımlanmasında da öncü bir rol oynayacak."

Blokzincir tabanlı kargo sigortasının şeffaflık, veri güvenliği ve tazminat sürecinde hız kazandırma potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Çiftçi, "Sigorta sözleşmelerinin akıllı kontratlarla yönetilmesi ve taşıma, hasar, tazminat adımlarının zincir üzerinde izlenebilmesi, broker ve sigortalı açısından operasyonel verimlilik sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz Türkiye'de bu alandaki yasal ve teknik altyapının tam olgunlaşmadığını ancak IBS olarak uluslararası partnerlerle pilot projeleri takip ettiklerini aktaran Çiftçi, "Orta vadede blockchain sistemlerinin, özellikle yüksek hacimli taşımacılıkta hasar tespitini dijitalleştirerek sektör standartlarını değiştireceğine inanıyoruz." dedi.

"Sigorta ve reasürans sektörü veri, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde şekilleniyor"

Jeopolitik riskler, yaptırımlar ve iklimsel afetlerin tedarik zincirlerini etkilemeye devam edeceğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde üç ana eğilim öne çıkıyor. Sürdürülebilir sigorta çözümleri, karbon ayak izi ve çevresel etki bazlı teminat yapılarıyla uluslararası standart haline geliyor. Enerji ve nakliyat branşlarında çok katmanlı reasürans modelleri risk paylaşımını kolaylaştıracak. Dijitalleşme ve veri entegrasyonu, yapay zeka destekli risk modelleme ise sigorta sektöründe fiyatlamayı yeniden tanımlayacak."

Çiftçi, küresel ölçekte sigorta ve reasürans sektörünün, daha önce hiç olmadığı kadar veri, teknoloji ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde brokerler sadece aracı değil, risk mimarı ve stratejik çözüm ortağı olarak konumlanacak. Biz de IBS olarak insan kaynağımızı, teknolojik altyapımızı ve analitik kabiliyetimizi güçlendirerek müşterilerimizin uzun vadeli risk stratejilerini birlikte inşa ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, brokerliğin geleceğini "sigorta yaptırmaktan" ziyade "risk yönetimini geleceğe taşımak" olarak gördüklerini sözlerine ekledi.