Wanhaber / Ramazan Çetin

Kurban Bayramına 1 hafta kaldı. Bazı vatandaşlar, uzun pazarlıklar sonucu kurbanlıklarını alırken, bazıları ise kurbanlık hayvan arayışlarını sürdürüyor.

Durum böyle olunca Van Ticaret Borsası, kurbanlık kesmeyi planlayan vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Vatandaşların, tüm aşamalarda kurallara uymasının elzem olduğu hatırlatılan Van Ticaret Borsası paylaşımında, kayıtlı veteriner hekim kontrollü kurban tercih edilmesinin önemine işaret edildi.

Kurban satış ve kesim yerlerinden hizmet alınması gerektiğini de belirten Van Ticaret Borsası, kurbanlık şartlarına dikkat edilmesini isterken, mezbaha, profesyonel kasaplar ve uzman kişilerle çalışılması uyarısında bulundu.

Yapılan son uyarıda ise, kesimde hayvana eziyet edilmemesi için büyük hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.