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Bir süredir Erciş ilçesinde çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaştı. Sonraki aşamada ise 2 etap halinde her biri 20 bin m2 kapalı alana sahip 40 adet sera için bin dekar alana sahip OSB projesi başlatılacak.

Erciş ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Seracılık Bölgesi’nde kullanılacak olan jeotermal kaynak suyu ile topraksız tarım ve sebze yetiştiriciliği yapılması amaçlanıyor.

750 metre derinliğinde sondaj sonucu saniyede 60 litre jeotermal kaynak suyu çıkarılırken, suyun sıcaklığı ise 65 derece olarak ölçüldü.

Bu gelişmeyi değerlendiren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, önemli bir aşamanın tamamlandığını vurguladı.

Güray; “Bölgemizin yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretimde kullanılmasıyla bölge ekonomisine pozitif etki sağlayacak bu önemli projede hamdolsun en kritik aşama tamamlandı” dedi.

Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB (TDİSOSB) Jeotermal Kaynak Sondajı Fizibilite Projesi kapsamında yaklaşık 750 metrede jeotermal kaynak suyunun tespit edilmesi ilçede de sevinç yarattı.

DAKA desteğiyle Jeotermal Sera OSB Fizibilite Raporu çalışması ve sonraki aşamada 2 etap halinde her biri 20 bin m2 kapalı alana sahip 40 adet sera için 1.000 dekar alana sahip OSB projesi başlatılacak.

Umut Tarhan