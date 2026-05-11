Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilerin gözü kulağı maaş hesaplarında..

Yılda iki kez verilen ikramiye, 2026 yılı için 4 bin lira olarak belirlenmişti.

Yaklaşık 16 milyon emeklinin merakla beklediği ikramiyenin yatacağı tarih ise netleşti.

BAKAN IŞIKHAN 'ERKEN ÖDEME İÇİN ÇALIŞMA YAPILABİLİR' DEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etti.

18-22 MAYIS ARASINDA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Buna göre; 4 bin lira olan emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

KİMLER İKRAMİYE ALACAK

Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.