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Merkez Bankası tarafından devreye alınan uygulamalarda hesaplama tarihi bugün başladı.

Bankacılık sektörü alınan kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda.

Kredi alacaklar dikkat, tablo netleşti! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank güncel kredi faiz oranları

Kredi alacaklar dikkat, tablo netleşti! İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank güncel kredi faiz oranları

Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımı ile karşı karşıya kalacak. Bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta hafif yükselmeye başlayan TL mevduat faizlerinde asıl hareketin bu hafta olmasını bekliyor.

Yüzde 30’un üzerine gelen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 40 seviyelerine doğru yükselmesi öngörülüyor.

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