Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde, Malatya 100.Yıl Kent Parkı'nda kendisini dinlemeye gelen on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı şarkılarını gece boyunca Malatyalılarla tek bir ağızdan söyledi.

Ünlü sanatçı konserinde, "Sanmadan Git"', "Kafamın İçi", "Havadan Sudan", "Kalmam", "Seni Anan Benim için Doğurmuş" gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaşar'ın söylediği eğlenceli türküler ise dinleyenleri coşturdu. Malatya'ya özel repertuvar hazırlayan sanatçı, "Malatya Bulunmaz Eşin" türküsünde vokalistleriyle beraber sahnede halay çekti.

Yaşar sahnede, "Kalbimin en derin, en güzel yerindesiniz. Her şeyimizi sizlere borçluyuz. Memleketimizin çok çeşitli yerlerinde inanılmaz güzel kalabalıklarla buluştuk. Benim hayal edemeyeceğimiz güzellikte insanlarla karşılaştık. O yüzden bu akşam kıymetli bir akşam. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.