Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre, bazı kart limit gruplarına uygulanan azami faiz oranlarında indirime gidildi.

Faiz oranları güncellendi

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ağustos 2025’ten itibaren kredi kartı faiz oranları şu şekilde değişiyor:

Yirmi beş bin TL altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3,50 ile sabit kaldı.

Yirmi beş bin – yüz elli bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,00’e indirildi.

Yüz elli bin TL üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşürüldü.

Nakit faiz oranları düşüyor

Sadece kredi kartı borçlarında değil, nakit avans ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Yeni oranlara göre:

Nakit avans ve KMH akdi faiz oranı yüzde 5,00’ten yüzde 4,75’e

KMH gecikme faiz oranı ise yüzde 5,05 olarak güncellendi.

Bankalar mesaj göndermeye başladı

Yeni faiz oranlarının yürürlüğe girmesine iki gün kala, bankalar müşterilerine bilgilendirme mesajı göndermeye başladı.

SMS’lerde, yapılan düzenlemelerin sözleşme değişikliği kapsamında olduğu vurgulanıyor.