Merkez Bankası haziranda 27 ay aradan sonra ilk kez faiz oranlarını yükseltti. Bu 6,5 puanlık artış ihtiyaç, konut ve otomotiv kredilerine de hızla yansıdı.​

Özel bankalarda 70 bin lira üstü bireysel kredi faizi aylık yüzde 5.50'ye kadar çıktı. Konut kredisinde ise yüzde 4'ün üzerini gördü. Taşıt kredisinde ise ortalama faizler yüzde 3'iken yüzde 5'e kadar çıkıyor.

Yüzde 5,50 faiz oranı ile 24 ay taksitli 90 bin TL kredi çekildiği takdirde aylık ödemesi 7,950 TL olurken toplam geri ödemesi 191 bin TL'ye çıkıyor.

Konut kredisinde ise yüzde 3,99 faiz oranı ile 120 ay vadeli 1 milyon TL için aylık ödeme 40 bin 268 TL olurken toplam geri ödeme 4 milyon 841 bin TL'ye çıkıyor.

2. el Taşıt kredisinde ise yüzde 3,49 faiz oranı 36 ay vadeli ile 300 bin TL için aylık ödeme 17 bin TL olurken toplam geri ödeme 616 bin TL'ye çıkıyor.

KAMU BANKALARINDA KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarında ise tüketici kredilerinde faiz oranları 2,69 seviyesinde, konut kredisi faizleri yüzde 2,4 ve taşıt kredisi faizleri yüzde 2,34 seviyesinde.

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