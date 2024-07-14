İnci Küpeli Kız tablosu, Osman Hamdi Bey'in 1881 yılında yaptığı bir eserdir. Bugün Pera Müzesi'nde sergilenmektedir. Tablo, genç, zarif ve düşünceli bir genç kadını konu almaktadır. Kadının elinde tuttuğu inci küpesi ve dalgalı saçları dikkat çekmektedir. Tablo Doğu kültürünün güzellik anlayışını yansıtan önemli bir örnektir.

İnci Küpeli Kız, Osman Hamdi Bey'in Türk resminde gerçekçi ve ayrıntıcı üslubunu yansıtan seçkin bir eserdir. Tablonun kompozisyonu, renk kullanımı ve psikolojik derinliği ile Osman Hamdi Bey'in sanat yeteneğini göstermektedir. Bu eser, Türk resim sanatında önemli bir yere sahiptir.