Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Saat 10.15'te başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi birinci oturumu için adaylara 150 dakika süre verildi. 35 bin 4 kişinin başvurduğu sabah oturumunda, adaylara her test için çoktan seçmeli 40'ar soru soruldu.

KPSS Alan Bilgisi birinci oturumu, 30 il ve 35 sınav merkezinde yapıldı.

Alan bilgisi oturumlarına 388'i engelli aday olmak üzere, toplam 127 bin 307 kişi başvurdu.

Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılıyor. Oturumlarda 16 bin 996 kişi, sınav güvenliği için ise 2 bin 377 emniyet personeli sahada görev alıyor.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları ikinci oturumu yapıldı

ÖSYM Başkanlığınca, KPSS Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumuna 51 bin 666 aday başvurdu. Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanıldı. Oturumlarda 16 bin 996 kişi, sınav güvenliği için ise 2 bin 377 emniyet personeli sahada görev aldı.

Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylara çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika olmak üzere 160 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak.