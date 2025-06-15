İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile tansiyon bir anda yükselirken İran'ın misillemesi Orta Doğu'yu kırmızı alarm durumuna geçirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın misillemesinin ardından tehditler savurdu.

GERİLİM SÜRÜYOR

İran dini lideri Hamaney'i tehdit eden Katz, "Saldırı devam ederse Tahran yanacak" dedi.

Tel Aviv'de tedirgin bekleyiş sürerken İsrail basını, "İran'ın, bu gece saldırabileceğini" öne sürdü.

DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Yerel basında çıkan haberde, Avner Netanyahu ve nişanlısının önceden düğün tarihi olarak daha önce 16 Haziran'ı belirlediği belirtildi.

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle oğul Netanyahu ve nişanlısının düğün töreninin iptal edildiği ifade edildi.

KAMUOYUNDA TEPKİLER VARDI

Avner'in daha önce 16 Haziran'da düğün tarihi alması İsrail kamuoyunun bir kısmının tepkisine yol açmıştı.

Kamuoyunda, Gazze Şeridi'nde İsrailli esirler olmasına rağmen Netanyahu'nun oğluna düğün töreni yapacak olması eleştirilmişti.