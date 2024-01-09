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Konut fiyatlarındaki fahiş artış sorun olmaya devam ederken alınan önlemlerle fiyatların artış hızı yavaşladı.

Kira fiyatlarında da bölgelere göre değişim göstermekle birlikte yüzde 25'e kadar gerileme yaşandığı bildiriliyor.

Sektör temsilcileri, satılık konut fiyat artışlarının 2024 itibarıyla enflasyon düzeyine yaklaşan bir zemine oturmasının beklendiğini bildiriyor.

Ağustostan bu yana fiyat artışları hız kesti

Son yıllarda artan konut fiyatlarında, ağustostan bu yana beklenenin üzerinde fiyat artışları yaşanmadığı kaydediliyor.

Sektöre göre, artış trendi devam ediyor ancak daha stabil bir seviyede seyrettiği gözlemleniyor.

Konut satışı sektörünün değerlerdirmesi:

Türkiye'de ortalama bir konut fiyatı şu anda 3 milyon liranın biraz üzerinde.

Konut fiyatlarındaki azalan yükseliş hızının devam etmesi halinde, reel fiyat düşüşleriyle birlikte, gayrimenkul yüksek kâr getiren bir yatırım aracı olmaktan çıkabilir.

Sektör ayrıca, konut kampanyası beklentisini dile getirerek, kampanyaların satışları artıracağı yönünde fikir paylaşıyor.

Yatırımcı tereddütleri ve kredi koşulları konut stokunu hızla artırıyor. Bu da 2024'te arz ve talebin daha sağlıklı bir şekilde buluşmasını sağlayacak.