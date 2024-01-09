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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, dünden bu yana gündemde yer alan Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırganın hedefi olan cami İmamı Galip Usta ve hafız Bilal Erdem'in sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

"Halen yoğun bakımdadır"

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Fatih Camii imam hatibi Galip Usta Hoca ve cami cemaatinden hafız Bilal Erdem dün akşam bıçaklı bir saldırıya uğradı. Kendilerine, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Üç yerinden yara alan Galip Usta Hoca, Bezmiâlem Üniversitesi Hastanesi'nde olayın hemen akabinde ameliyata alınmıştır. Halen yoğun bakımdadır, yarın servise çıkarılması planlanmaktadır.

"Tedavilerini yakından takip ediyorum"

Bir yerinden yara alan hafız Bilal Erdem’in tedavisi, kaldırıldığı Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi cerrahi yoğun bakım servisinde devam ediyor. Damarlarında zedelenme ve aktif kanaması bulunmuyor.

İki hastamızın da durumunda hayati bir tehlike yok. Tedavilerini yakından takip ediyorum.

Güven ve teslimiyet mekânı olan bir ibadethanede, bir camimizde yaşanan son derece üzücü olay sebebiyle tüm şiddet olaylarını kınamak, şiddete karşı tavır almak hepimizin boynunun borcudur.

Hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyorum.