Her yıl Eylül ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya İlk Yardım Günü, bu sene "İlk Yardım ve İklim Değişikliği" temasına odaklandı. Türk Kızılay Derneği, bu temayla beraber; iklim krizinin yol açtığı afetler ve sağlık riskleri karşısında toplumda ilk yardım farkındalığını artırmak için çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenliyor.

Türk Kızılay Van İl Merkezi Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, artan sıcaklıklar, seller ve yangınlar gibi olayların özellikle yaşlılar, çocuklar, bebekler ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için hayati tehlike oluşturduğunu söyledi. Yeltekin, kalp krizi, heimlich manevrası gerektiren durumlar, epilepsi, inme ve diyabet gibi vakalarda doğru ve zamanında yapılan müdahalelerin hayat kurtardığını vurguladı.

Bu kapsamda Van'da eğitimler düzenleyen Türk Kızılay Van İl Merkezi İlk Yardım Eğitmeni Anıl Tan ise günlük yaşamda karşılaşılan ani sağlık sorunlarına bilinçli müdahalenin kritik rol oynadığını dile getirdi.

Tan, temel yaşam desteği ve hızlı müdahalenin, kalp ve solunum rahatsızlığı olan yaşlılar dahil olmak üzere herkes için hayat kurtarıcı olduğunu ifade ederek; trafik kazaları, yaralanmalar, bayılma ve şok gibi durumlarda doğru ilk yardım uygulamalarının, sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar hayati fonksiyonların korunmasına yardımcı olduğunu belirtti.