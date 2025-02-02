2024 yılında her gün bin kişiye sıcak yemek desteği sağladıklarını belirten Türk Kızılay İl Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin, 2025 yılı ramazan ayından itibaren bu sayıyı 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Türk Kızılay Derneği olarak her sene ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerinin arttığını belirten Ahmet Ferhat Yeltekin, “2024 yılında bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyorduk ama 2025 yılı ramazan ayı itibari ile bu sayıyı 3 bine çıkarmayı amaçlıyoruz. Her sene ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yaptığımız desteklerin sayısını arttırıyoruz. Bu sene 3 bin kişiye destek sağlamayı amaçlıyoruz. Türk Kızılay Derneği Van İl Şubesi olarak bu Ramazan ayında 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak iftar yemeği teslim etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İFTAR ÇADIRI YERİNE EVLERE DAĞITIM

Kızılay Derneği olarak iftar çadırı yerine, evlere iftarlık dağıtımı yapmanın ihtiyaç sahiplerine daha fazla katkı sunacağını belirten Yeltekin, “İftar çadırı açmak istemedik, hem iklim şartları dolayısıyla hem de yer tahsis edip ayrı bir gider yapmaktansa tüm harcamayı ihtiyaç sahiplerinin sofrasına gidecek sıcak yemeğe harcamak daha yararlı olacaktı. İhtiyaç sahiplerinin iftar çadırına gelecek hem maddi hem de fiziksel imkanı olmayabiliyor, bundan dolayı da evlere sıcak yemek dağıtımı yapmak onlar için daha işlevsel olabiliyor.” dedi.

Dini özel gecelerde mobil aşevi ile beraber helva dağıtımı ve çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldığını da aktaran Yeltekin, son olarak şunları dile getirdi:

“Ramazan aylarında iftar sofralarında buluşmak, bir arada olmak güzel bir duygu ama iklimsel şartlar ve diğer durumları da göz önünde bulundurduğumuzda, evlere sıcak yemek dağıtımı yapmanın ihtiyaç sahiplerine daha büyük katkı sağlayacağını düşündük. Dini özel gecelerde kentin farklı noktalarında, camilere yakın noktalarda mobil aşevimizle helva da dağıtıyoruz. Aynı zamanda çocuklara da oyuncak dağıtımı gerçekleştiriyoruz.”