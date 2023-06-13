WanHaber – Mehmet Salih Giyci

Vanspor FK, Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen seçimde Feyat Kıyak yeniden başkan seçildikten sonra teşekkür konuşması yaptı.

Salondakilerin yoğun alkışları ile teşekkür konuşmasını gerçekleştiren Kıyak, Vanspor’u güzel günlerin beklediğini söyledi.

“AÇIK VE NET SÖYLEYEYİM; VANSPOR’U GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR”

Olağan genel kurul toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, “Delegelerimiz sağ olsun göreve yine bizleri layık buldular.

Bizleri tekrardan göreve layık gördüklerinden dolayı şahsım adına, yönetimim adına hepsine teşekkür ediyorum. Yükümlülüğümüzün farkındayız. Sorumluluğumuzun farkındayız.

Bu şehrin beklentilerinin farkındayız. İnşallah birlik ve beraberlik içinde bu şehri hakkettiği bir üst lige çıkarmanın mücadelesini vereceğiz. Şunu açık ve net söyleyeyim Vanspor’u güzel günler bekliyor…” şeklinde konuştu.