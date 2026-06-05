Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova ilçe merkezine uzak bir noktada bulunan Aşağı Uluyol köyü kırsalındaki dağlık alanda meydana geldi. Ot ve pancar toplamak için dağlık araziye çıkan Naif Temel, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü.

Çevredekilerin durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, sağlık, UMKE ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Arazi şartlarının oldukça engebeli ve kayalık olduğu bölgede ekipler, yaklaşık 6 saat süren zorlu ve titiz bir arama kurtarma çalışmasının ardından yaralı vatandaşa ulaştı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Naif Temel, sedyeyle zorlu bölgelerden taşınarak hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun takibinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Aşağı Ölçekli ve Çukurca köyü muhtarlarıyla birlikte bölgeye giden Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ekiplerin sergilediği fedakarlığa dikkati çekti. Başkan Geçirgen, "Bölgemizde ilkbahar aylarıyla birlikte vatandaşlarımız geçimlerini sağlamak ya da şifalı bitkilerden faydalanmak amacıyla dağlık alanlara yoğun şekilde çıkıyor.

Ne yazık ki bugün Aşağı Ölçekli köyümüzün dik ve sarp kırsalında bir vatandaşımızın kayalıklardan düşerek yaralandığı haberini aldık. Durumu öğrenir öğrenmez muhtarlarımızla birlikte arama kurtarma ekiplerine destek olmak için olay yerine koştuk. Coğrafi şartlar oldukça zorluydu, yollar engebeli ve kayalıktı. Ancak devletimizin tüm imkanları buradaydı.

Jandarmamız, sağlık personellerimiz, UMKE ve itfaiye ekiplerimiz canla başla, adeta zamanla yarışarak 6 saatlik bir mücadelenin ardından yaralı vatandaşımıza ulaştı. Vatandaşımızı sedyeyle ambulansa kadar taşıyıp hastaneye sevkini sağladık. Bu zorlu operasyonda emeği geçen, canını dişine takan tüm arama kurtarma ekiplerine, askerlerimize ve duyarlılık gösteren köylülerimize sonsuz teşekkür ederim. Yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.