Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta zorlu maraton bugün oynanacak maçlarla sürecek. Ligin son maçları bugün oynanacak ve ardından play-off maçları başlayacak.

Şampiyonun bugün oynanacak maçlar sonrası belli olacağı Kırmızı Grup’ta play-off gidecek son takım ile ligden düşecek olan son takım da yine bugün netlik kazanacak.

Büyük heyecan yaratacak olan 34. hafta maçları pür dikkat takip edilecek. Taraftarlar son maçta da takımlarını yalnız bırakmayacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, play-off öncesi son lig maçında bugün sahasında Karaman Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

İşte Kırmızı Grup’ta bugün ki maç programı;

03.05.2025 15:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Karaman Futbol Kulübü

03.05.2025 15:00 Giresunspor - Somaspor

03.05.2025 15:00 Ülkea Nazillispor - Belediye Derince Spor

03.05.2025 15:00 Menemen Futbol Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

03.05.2025 15:00 Ankara Demirspor - Diyarbekir Spor A.Ş. Detaylar Detaylar

03.05.2025 15:00 Motolux 68 Aksarayspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

03.05.2025 15:00 Merkür Jet Erbaaspor - Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

03.05.2025 15:00 Çimentaş Elazığspor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

03.05.2025 15:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Bucaspor 1928