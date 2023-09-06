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Muhammed Yakut hakkında, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarıldı.

Yakut'a ilişkin işlem yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu şahsa yönelik "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlattı.

İspanya'nın kuzeyinde yakalandı

Kırmızı bültenle aranan Yakut'un yakalanması için Interpol birimleriyle iletişime geçildi.

Yakut, yürütülen çalışmalar sonucu İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalandı.

Muhammed Yakut ile ilgili süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada suç içerikli video paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Muhammed Yakut hakkında soruşturma başlatmıştı.

6 Mayıs'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılık, şüpheli ile ilgili kırmızı bülten talebini Adalet Bakanlığı'na göndermişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Yakut'a bilgi, belge ve video temin ettiği iddiası üzerine gözaltına alınan gazeteci Can Tanrıyar'ın, şüpheli Yakut'la birlikte bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğu belirtilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tanrıyar, 29 Nisan'da "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)