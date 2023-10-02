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Kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi 1 Eylül'de başladı.

28. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Miller Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlığında arabuluculuk uygulamasına ilişkin bugüne kadar 24 bin başvurunun yapıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Başvurulan dosyaların yarısından fazlası olumlu sonuçlandı. Arabuluculuk konusunda anlaşanların sayısı anlaşmayanlardan fazla" ifadelerini kullandı.

"Depremden etkilenen 11 ilde 30 bine yakın idari dava var"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere ilişkin soru üzerine Tunç, binaların hasar durumlarına yönelik çeşitli itirazlarda bulunulduğunu, yıkım kararlarının hızlı şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.

Yıkım kararlarına karşı açılan davaların bulunduğunu anımsatan Tunç, bu konuda yargılamadaki sürelerin kısaltılabileceğini kaydetti.

Bir alternatif model sunulacağını dile getiren Tunç, "Farklı bir usul önereceğiz Meclis'imize. Taslak olarak çalışmamız var. Bu çalışmayı paylaşacağız. Şu anda 11 ilde 30 bine yakın idari dava var" bilgisini paylaştı.

"Yargı reformu konusunda yeni bir çalışma yapılıyor"

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bugüne kadar 7 yargı paketinin yasalaştığını hatırlatan Tunç, belgenin yüzde 70'inin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yargı reformu konusunda yeni bir çalışma yapıldığını, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri, Arabuluculuk Kanunu, bilirkişilik, çocuk adalet sistemi, ceza adalet sistemi ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı verdiği konuların değerlendirileceğini dile getiren Tunç, tüm kesimlerden görüş alınacağını vurgularken yeni İnsan Hakları Eylem Planı da hazırlanacağını bildirdi. ensonhaber