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Gayrimenkul ve kira bedellerindeki artışlar, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklı anlaşmazlıklar...

Tüm bu davalarda çözüm için ilk adres, 1 Eylül'den itibaren ara bulucular olacak.

Başvurular ücretsiz yapılacak

Uyuşmazlık olduğunda taraflar adliyelerde mahkemeden önce ara buluculuk bürolarına müracaat edecek. Buradaki işlemlerin tamamı ücretsiz olacak.

Yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Kira uyuşmazlıkları en fazla 1 ay içinde çözüme kavuşacak

Anlaşmazlıkların çözümü için 1 ay gibi bir süre öngörülüyor.

Görüşmeler üç hafta içinde tamamlanacak.

Zaruri hallerde bu süre bir hafta daha uzatılabilecek.

Yılda 80 bin uyuşmazlığın ara buluculara götürülmesi bekleniyor

Düzenlemenin hayata geçmesi ile yılda yaklaşık 80 bin kira uyuşmazlığının ara buluculara götürülmesi bekleniyor.

Uygulama ile taraflar arasında anlaşmazlıklar tırmanmadan çözülecek, uzun yargılama süreçleri beklenmeyecek.

Taraflar ara bulucuda anlaşamazsa yine mahkeme yoluna başvurabilecek. Ensonhaber