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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle Macaristan'ın kuruluş günü kutlamaları dolayısıyla başkent Budapeşte'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası 100 metre finalini izledi.

Yeni Haber BaşlığıRecep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic

Resepsiyona katıldı

Etkinliğin ardından Erdoğan, Macaristan'ın kuruluş günü kutlamaları kapsamında Karmelita Manastırı'nda düzenlenen resepsiyona katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, temasları sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçic ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ayaküstü sohbet etti. İHA