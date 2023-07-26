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Koltuk mücadelesinin yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'gizli toplantı'nın yansımaları devam ediyor.

Hafta sonu belediye başkanları ve parti meclisi toplantılarına başkanlık eden CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de milletvekilleriyle yemekli toplantıda bir araya geldi.

CNN Türk muhabirinin aktardığı habere göre, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde yapılan o buluşma yaklaşık 3 saat sürdü.

KILIÇDAROĞLU UYARDI VE REST ÇEKTİ!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu, uyarılarda bulunarak rest çekti. Milletvekillerine, "Parti içindeki konuları kamuoyu önünde tartışmayın" dedi ve "Kamuoyuna farklı görüntü vermeyi kabul etmiyorum. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayıralım" açıklamasında bulundu.

GİZLİ TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER DE ORADAYDI

Toplantıda katılımın yüksek olduğu, Zoom toplantısındaki isimlerin de toplantıya katıldığı belirtiliyor.

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