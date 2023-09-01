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CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın yerel seçimlerle ilgili yaptığı "Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" açıklaması sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz" diye konuştu.

MUHALEFETTEN YEREL SEÇİM İÇİN İDDİALI ÇIKIŞLAR

Türkiye yavaş yavaş yerel seçimlerin havasına girerken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Yerel seçimlerle ilgili iddialı bir çıkış yapan Öztrak "Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacağımıza inanıyoruz. Bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz" dedi.

KILIÇDAROĞLU GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Öztrak'ın bu çıkışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Şu sıralar yerel seçim hazırlıklarına başlayan Kılıçdaroğlu, dün akşam Ankara'da bir akşam yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi.

"KONYA ALINMAYACAK YER DEĞİL"

Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan yenilginin muhalefet cephesinde ve seçmende yarattığı mutsuzluk ve umutsuzluk için "Kaybın travması çok derin oldu. Kabul etmek lazım" diyen Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: "Evet, Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz." haberler.com