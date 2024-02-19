Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 15-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2 Nolu Spor Salonunda yapıldı.
Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan şampiyonaya 75 üniversiteden yaklaşık 500 sporcu katılım sağladı.
Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına katılan Taner Kalkan önemli bir başarıya imza atarak Türkiye 2.’si olmayı başardı.
Kaynak: Wanhaber / Fatma Öztürk