Tarihi seçimlerin ardından yeni dönemde TBMM çalışmaları başladı.

Seçimden büyük bir mağlubiyetle çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ikinci grup toplantısını yaptı.

İkinci grup toplantısında da yola devam mesajı

Seçimden sonra başlayan değişim rüzgarına karşı duran Kılıçdaroğlu, bu hafta da yola devam mesajı verdi.

Muhalefetin 6'lı masa kapsamında eleştirilen seçim stratejisine sahip çıkan Kılıçdaroğlu'ndan bu kez 16'lı masa çıkışı geldi.

Türkiye'nin aydınlığa çıkartılmasının kendilerine tarihin bir görevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Gerekirse 16'lı masa kurarım"

"Bu anlattıklarım ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Hiçbirimiz umutsuzluğa kapılmayacağız. Bir CHP’linin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur yetkisi de yoktur.

En zor koşullarda Türkiye’yi aydınlığa çıkartmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği görevdir.

Açık ve net söylüyorum değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Yeter ki Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım."

Değişim bekleyen CHP'lilere şok: Yola devam

CHP'de değişim çağrısını en sık dillendiren isimlerin başında gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile 3 görüşme yapmış ve bu görüşmelerde partide değişim yaşanmaması durumunda yerel seçimlerin bile kaybedileceğini söylemişti.

İmamoğlu'nun ayrıca Kılıçdaroğlu'ndan kurultayda aday olamamasını istediği kulislere düşen en çarpıcı haberlerden biriydi.

İmamoğlu ve destekçilerinin bu çağrı ve uyarılarına karşı Kılıçdaroğlu'nun bu hafta grup toplantısında nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu bu çıkışı ile hem kurultay adaylığı konusunda kararlı olduğunu hem de gelecek seçimlere tekrar CHP'nin başında gireceğini duyurmuş oldu.

ensonhaber