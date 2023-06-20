Wanhaber / Özel

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Yaklaşan bayram öncesi vatandaşlar son hazırlıklarını yaparken, kurban kesecek olanlar da bıçaklarını bilemeye başladı.

Çarşı pazarda bayram alışverişi telaşı yaşanırken, bir yandan da kurbanlık arayışları sürüyor.

Kimi vatandaşlar, bayramlık kurban bulmak için hayvan pazarına giderken, kimi vatandaşlar da besicilik yapan vatandaşlarla görüşerek bütçesine uygun kurbanlık almayı arzuluyor.

Diğer taraftan da bayram günü kesilecek olan kurbanlıklar için bıçak bileme işlemleri yapılıyor.

Van’da bıçak bileme işi yapan Şakir Cengiz isimli vatandaş, henüz tam anlamıyla yoğunluk olmamasına karşın, işlerinde hareketliliğin başladığını söyledi.

Özellikle hafta sonu itibari ile yoğunluklarının artacağını belirten bıçak bileme ustası Şakir Cengiz, “Bayram nedeni ile yoğunluğumuz tam anlamı ile başlamadı. Ancak önümüzdeki cumartesi gününden itibaren yoğunluğumuz gittikçe artacaktır. Vatandaşlar kurban bayramı vesilesi ile bıçaklarını biletmeye geliyor. Bayram gününe kadar hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Mehmet Salih Giyci / Ramazan Çetin