Geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen kazada akıntıya kapılan gencin bulunması için Jandarma Özel Asayiş Komando (JÖAK), AFAD, JAK, Dalgıç Polis Ekibi, UMKE, Kızılay ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri ortak çalışma yürütüyor. Ankara'dan gelen 18 kişilik JÖAK ekibi de zorlu arama operasyonuna destek veriyor. Akıntılı ve çamurlu dere yatağında enkaz parçalarını tek tek kontrol eden ekipler, bir yandan da doğa şartlarıyla mücadele ediyor.

8 gündür olayın yaşandığını yerde bekleyişlerini sürdüren ve ekiplerden gelecek sevindirici bir haber bekleyen baba Nevzet Kom, "Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu. Vatandaşlarımız da destek veriyor. Allah hepsinden razı olsun. Tek temennimiz oğluma ulaşmaktır. 8 gündür bizde burada bekliyoruz. İnşallah kısa sürede oğlumu bulacağız" dedi.