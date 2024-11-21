Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde 20 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan ilan ile talep şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuruların yapılabileceği belirtildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Hakkari İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde 2, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Van İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren işyerlerinde 1 olmak üzere toplam 3 aşçı yardımcısı alımı yapılacak.

Engelli İşçi olarak alınacaklarda aranacak şartlar ve açıklamalar ilanda şu şekilde yer aldı:

1- Adayların Aşçılık veya aşçılıkla ilgili bölümlerin herhangi birinden mezun olması ya da Aşçılık ile ilgili bölüm mezunu olmayanların Aşçı, Aşçı Yardımcısı veya Pideci mesleki eğitim belgesine sahip olması (Mesleki eğitim belgesinin Milli Eğitim Bakanlığı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı olması gerekmektedir.) ve Kamu veya özel sektörde 3 ay aşçılık / aşçı yardımcılığı yapmış olması zorunludur.

2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca atanmasına engel hali bulunmamak.

5- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a Maddesi),

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak

7- Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

8- İşgücü istemimizin yayımlandığı tarih itibariyle Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışanların ilan edilen kadrolara başvuru yapmaları halinde başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

10- Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir.

11- Adayların, başvurunun son günü itibariyle ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve mesleki yeterliliğe haiz olması gerekmektedir.

12- İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday, doğrudan 02/12/2024 tarihinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Kıyıcak Mah. 5033 sok. No:2 65090 Edremit/VAN adresinde saat 10.00'da noter huzurunda çekilecek kura sonucu belirlenecektir.

13- İş gücü istemimize ilişkin duyurular, Atanmayı hak eden adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri kurumumuzun internet sitesinin (www.kgm.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanacaktır. Bu duyurular tebliğ niteliği taşıdığından, ilgililere ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

14- Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır.

15- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır.

16- İşe alınanlar 1307.57 TL. çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır, İşe alınacak işçiler 2 aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

17- Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek yer ve tarihlerde şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, iş hakkından vazgeçenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

18- İşveren ihtiyaç duyması halinde işe alınan işçileri Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde herhangi bir işyerinde çalıştırabilir.

19- İşveren işe alınan işçilerden yaptıracağı iş için zorunlu olan belgeleri almak için Mesleki Eğitim Kursu görmesini isteyebilir.