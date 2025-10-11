Karapınar ilçesinde Avrupa'nın en büyük, dünyada sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüyle dikkati çekiyor.

3,5 milyon güneş panelinden oluşan santral, 1350 megavatlık kurulu gücüyle 6 milyon nüfuslu bir kentin evsel elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor.

Paneller parça parça kuruldukça üretime geçirilen ve 2023 mart ayında tam kapasite elektrik üretimine başlayan santral, yılda 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor.

Devreye alındığı günden bu yana Karapınar GES, yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaz kullanımının önüne geçti.

Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon ton karbon salımı engellendi

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murtaza Ata, AA muhabirine, 2020'de çalışmalar devam ederken tamamlanan bölümlerin devreye alınarak elektrik üretimi yapıldığını anımsattı.

Tesisin tam kapasiteyle 2023'te üretime başladığını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Karapınar GES, Eylül 2020'den itibaren aşamalı elektrik üretiyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. O günden bugüne kadar yaklaşık olarak 6,5 milyon ton civarında karbon emisyonunun önüne geçen bir enerji üretimi yaptı. Bugüne kadar yaklaşık olarak 10 milyar kilovat saat elektrik üretti. Bu elektriği güneş enerjisinden üretti. Yaklaşık 1 milyar dolarlık doğal gaza tekabül ediyor. Bu elektriği üretmeseydik 1 milyar dolarlık doğal gaz ile bu açığın kapatılması gerekecekti. Yani çok ciddi cari açığa katkıda bulunan bir proje ki yıllık yaklaşık 3 milyar kilovat saat elektrik üretiyor. Bu da nereden baksanız her yıl 300-400 milyon dolarlık doğrudan cari açığa bir katkı demektir."

100 bin küçükbaş hayvan santralde beslendi

Ata, santralin bölgesel ekonomiye de istihdam başta olmak üzere ciddi katkı sağladığına değinerek, "Türkiye'de endüstriyel bir tesiste ilk bizim başlattığımız hayvan otlatma projesi ile şu ana kadar GES sahalarımızda 100 binin üzerinde koyun otladı. Karapınar tesisimizde mera sezonunda günlük 2 bin 500 koyunu santralimize alıyoruz. Bu civarda 4-5 köy var. Bunlar temelde hayvancılıkla uğraşıyorlar. Onlara bir otlatma yönetim planı çerçevesinde ve iş sağlığı güvenliği önlemleri alarak santral sahalarımızı açıyoruz. Mera sezonunda sürüleri içeri alıp otlatıyorlar. Bildiğiniz gibi tesisin kurulu olduğu alan artık vasfını yitirmiş bir alandı. Bu yatırımı yapmadan önce hemen hemen hiç bitki yoktu. Fotoğraflarına bakarsanız bayağı bir eski göl tabanı burası." diye konuştu.

Endemik bitkilerinin büyüme hızı arttı

Sahada endemik bitki türlerinin varlığına işaret eden Ata, şunları kaydetti:

"Burada aromalı bitkiler var. Kekik ailesinden biberiye, lavanta gibi bitkiler, bu sahanın doğal endemik bitkileri. Buranın endemik bitkilerinin büyüme hızı arttı. Paneller olumlu bir mikroklima etkisi yarattı. Dolayısıyla hayvanların otlamasına sunulabilecek miktarda ciddi bir yeşillik oluştu. Biz de 3 yıldan beri insanların hizmetine bu sahayı sunuyoruz. Karapınar GES, yeni ve güçlü bir ekosistem yarattı. Bu coğrafyanın doğal hayvanları, değişik böcekleri var. Onların popülasyonuna da çok ciddi katkıda bulundu. Yani sadece yeşil enerji üretmekle kalmadık, doğanın da iyileştirilmesi için çok önemli katkılar sağladık. Bugüne kadar elde ettiğimiz veriler, marjinal alanlarda GES'lerin arazi restorasyonu için bir fırsat yarattığı yönünde."