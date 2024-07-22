Görüntülerle duruma tepki gösteren Karabıyık; “Karayolları Van Bölge Müdürlüğünün bakım onarım ve sulama sorumluluk alanında olan yeni il emniyet müdürlüğü kavşağı ve orta refüjleri adeta çöle ve Kerbelaya dönmüş durumda! Bugün çektiğim bu görüntülü videoyu Karayolları dikkate alır, izler ve gereğini yapar” diyerek, çektiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımın altına, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünde görevli olduğunu belirten bir kişinin hesabından cevap geldi ve “Bahsedilen yer ile ilgili peyzaj çalışmalarına başlanılmış olup, süreç devam etmektedir. En kısa sürede yapım çalışması başlatılacaktır” denildi.