Doğu Anadolu'nun incisi Van ilkbaharı karşılarken, yüksek kesimlerde ise kış halen etkisini gösteriyor. Türkiye'nin en yüksek rakımlı geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, nisan ayına gelinmesine rağmen hala metrelerce karla kaplı. Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 4 metreye yaklaştı. Kış mevsiminin sert geçtiği bölgede ekipler, ara verdikleri yol açma çalışmalarına bugün de yoğun kar yağışı altında büyük bir titizlikle devam ediyor.

