Van’da kar yağışı etkili oldu. Meteorolojik tahminler doğrultusunda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Tüm kentte etkisini gösteren kar yağışından dolayı 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Bahçesaray ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İLÇE İLÇE KAPALI YOL SAYISI

Kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 92, Başkale ilçesinde 31, Çatak ilçesinde 100, Edremit ilçesinde 4, Erciş ilçesinde 8, Gevaş ilçesinde 40, Gürpınar ilçesinde 82, İpekyolu ilçesinde 19, Muradiye ilçesinde 37, Özalp ilçesinde 33, Saray ilçesinde 12 ve Tuşba ilçesinde 35 olmak üzere toplamda 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.