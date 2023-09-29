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Son zamanlarda yürütülen tanıtım çalışmalarıyla İranlı turistlerin kente olan ilgisinin artması ve Kapıköy Sınır Kapısı'nın mart ayında 7 gün 24 saat giriş çıkışlara açılması, Van'da turizmin ve ekonominin canlanmasını sağladı.

Yıl başından 25 Eylül'e kadar 416 bin 285 yabancı, 203 bin 208 Türk olmak üzere 619 bin 493 kişinin ülkeye girdiği sınır kapısından, aynı dönemde 406 bin 972 yabancı ve 200 bin 400 Türk olmak üzere 607 bin 372 kişi de çıkış yaptı.

Bu sayılarla ülkede en çok geçişin yapıldığı 6. sınır kapısı olan Kapıköy Sınır Kapısı, kentin ekonomisinin de lokomotifi haline geldi.

Gruplar halinde ya da kendi araçlarıyla geldikleri kapıda yoğunluk oluşturan İranlı turistler, kentte konakladıkları süre boyunca hem otellerdeki doluluk oranlarını artırıyor hem de yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor.

"Yolcu geçişlerinde yüzde 200'e yakın artış oldu"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine, Türkiye'nin en doğusunda yer alması nedeniyle kentin özellikle Ortadoğu'ya, Kafkas ülkelerine ve Orta Asya'ya açılan önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı'nın İran'a olan 300 kilometrelik sınır hattındaki tek gümrük kapısı olduğunu ifade eden Takva, şunları kaydetti:

"Bu sınır kapısında sadece yolcu geçişleri gerçekleşiyor. Bu yolcu geçişleri de yıllardır günde 5 ya da 6 saatlik bir çalışma performansıyla hizmet veriyordu. Geldiğimiz noktada 30 Mart 2023'te 24 saat esaslı yolcu geçişlerine açık hale geldi. Bu tabii işin rengini değiştiren bir gelişme oldu. Yolcu geçişlerinde geçmiş yıllara göre yüzde 200'e yakın artış oldu.

Bunun, kapının 24 saat esaslı ya da modern altyapısıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Van, bu anlamda çok iyi performans sergileyen bir şehir oldu. Sınır kapısından kente gelenlerin yaklaşık 150 milyon dolarlık rutin ticarete katkı sağladıklarını söylememiz mümkün. Burada da Van Ticaret ve Sanayi Odasının yadsınamaz bir başarı hikayesi olduğunu söylememiz gerekiyor."

Kentteki bir otelin müdürü Barış Gündal ise sezonun çok güzel geçtiğini ve aşırı bir yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Bu yıl işlerinin çok iyi olduğunu belirten Gündal, "Kapıköy Sınır Kapısı'nın ve İranlı turistlerin Van ekonomisine çok büyük katkısı oldu. Van esnafı da bu durumdan çok memnun. Diğer otellerle de irtibat halindeyiz. Oralarda da yüzde 100'e yakın doluluk var. Ekimin sonuna kadar rezervasyonlarımız dolu. Bunun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Esnaf Fikret Yönten de kente gelen çoğunluğu İranlılardan oluşan turistlerin ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Esnafın işlerinin iyi olması, ticari akışın iyi geçmesi, hareketlilikten bütün iş yerlerinin yararlanıyor olması bizi memnun ediyor." dedi.

İranlı turistlerden Ali Azimi, İran'da öğretmenlik yaptığını bildirerek, "Zaman zaman Van'a geliyoruz. Van'ın çevresinde ve şehir içinde çok güzel yerler var. İnsanları misafirperver. Çok güzel davranıyorlar. Van'da alışveriş yapıyoruz. Kaliteli ve çok güzel ürünler var. Eğlenmek için de çok güzel yerler var. Kedi evi, Akdamar Adası, Edremit gibi yerleri çok güzel. Biz de burada olmaktan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

kaynak:AA