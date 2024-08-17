Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin kasabasındaki Yarıkkaya mevkiinde bir firma reklam filmi çekimi gerçekleştiriyordu. Ancak firmanın çalışanlarının peribacalarına kimyasal maddelerle pamuk yapıştırması, bölge sakinlerini rahatsız etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri, çekimlerin kültür varlığına zarar verdiği gerekçesiyle çalışmayı durdurdu.

Bölge halkı ve yetkililerce, "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkadılar" ve "Bölgedeki mağarada peribacasına yapılan tahribi görmekteyiz" şeklinde sert tepkiler gösterildi. Kapadokya Alan Başkanlığı da konuyla ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

Olayın doğal ve tarihsel dokuya verdiği zararın yanı sıra, firma tarafından alınan izinlerin de sorgulanmasına neden olduğu anlaşılıyor. Bölgenin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.