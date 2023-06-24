MFÖ grubunun sevilen ismi usta sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu ile ilgili son dakika haberi gündem oldu. Geçtiğimiz nisan ayında iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlayan Uğur'un son 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı “beyaz kan arıyoruz” ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Aranan kan kısa sürede bulundu.

ENTÜBE EDİLDİ

Özkan Uğur entübe edildi. Uğur‘un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı duyuruldu.

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