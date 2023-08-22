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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, bankalarda limit açma veya eski limitlerin kullanımının zorlaştığını söyleyerek, Van’da banka bölge müdürlüklerinin açılması gerektiğini vurguladı.

Zaman kaybetmeden Vakıf Bank ve KGF (Kredi Garanti Fonu) Bölge Müdürlüklerinin kurulması için bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Kandaşoğlu, “Finansal erişimi kolaylaştırmasak, iş insanları buralarda kalmayacak” dedi.

Konu hakkında paylaşım yapan Kandaşoğlu, şu ifadeleri kullandı; “Gittikçe bankalarda limit açma veya eski limitleri kullanmak çok zorlaştı. Van'da banka bölge müdürlüklerini açmasak, finansal erişimi kolaylaştırmasak, iş insanları kimse buralarda kalmayacak. Zaman kaybetmeden Vakıf Bank ve KGF (Kredi Garanti Fonu) Bölge Müdürlüklerinin kurulması için bir çalışma yapmalıyız. Burada siyaset kurumlarına görev düşüyor. Bu iki müdürlüğü Van'a kazandıralım yoksa kredi kullanmak hayal olur.”