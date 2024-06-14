2024 KPSS Ortaöğretim başvuruları, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihlerde başvurunuzu yaparak sınav sürecine dahil olabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ NELERDİR?

Ortaöğretim KPSS sınavına girecek olan adaylar, 2 yıllık üniversite bölümlerine karşılık gelen alanlarda tercih yapabiliyorlar. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki tercih kılavuzları bu konuda yardımcı olacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ

KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilen puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Öğretmen adaylarının KPSS'de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde geçmişte yürürlükteydi ancak son düzenleme ile bu kural kaldırıldı. Bu değişiklikle öğretmen adaylarının KPSS puanları da diğer adaylar gibi iki yıl geçerlilik süresine sahip olacaktır.

Kamuda memur olma hayali kuran adayların KPSS başvurularını kaçırmamaları ve süreci yakından takip etmeleri önemlidir.