Bradikardi (yavaş kalp atışı): Bazı insanların kalp atışları normalden daha yavaştır. Bu durumda, kalp pilinin takılması gerekebilir.

Kalp bloğu: Kalpteki elektriksel iletim sisteminde meydana gelen blokajlar nedeniyle kalp atışlarının düzensiz olması durumunda kalp pili kullanılır.

Sinüs düğümü hastalıkları: Kalbin doğal pili olan sinüs düğümünün çalışmaması veya yeterli uyarı gönderememesi nedeniyle kalp pilinin takılması gerekebilir.

Aritmi (düzensiz kalp atışı): Kalp atışlarının düzensiz ve hızlı olması durumunda kalp pili, normal ritmin sağlanması için kullanılabilir.

Kalp krizi sonrası: Geçirilen bir kalp krizi nedeniyle kalp kasının zarar görmesi sonucu kalp pili takılabilir.

Özetle, kalp pili genellikle kalbinizin normal ritmini sağlamak, yavaş veya düzensiz atışları kontrol etmek için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Doktorunuz sizin için en uygun tedavi yöntemini belirleyecektir.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi