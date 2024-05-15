Kahve Dünyası, 2004 yılında İstanbul'un Eminönü semtinde ilk mağazasını açarak hızla büyüyen bir marka haline geldi ve Türkiye genelinde 34'ten fazla şehirde hizmet veriyor. Ancak Kahve Dünyası'nın İsrail malı olup olmadığı ve sahibi kim olduğu konusundaki soruları cevaplayalım.

Kahve Dünyası'nın Sahipleri ve Ürünleri

Kahve Dünyası, Türkiye'nin en büyük kahve zincirlerinden biridir ve Altınmarka Gıda şirketi tarafından 2004 yılında kurulmuştur. Tamamen Türk sermayesiyle faaliyet gösteren bu firma, ürünlerini Türkiye'deki fabrikalarında üretir. Türk kahvesi, espresso bazlı kahveler, aromalı filtre kahveler, soğuk kahveler, paketlenmiş kahve ürünleri ve yöresel kahveler gibi geniş bir ürün yelpazesi sunar.

Kahve Dünyası'nın Uluslararası Hizmetleri

Kahve Dünyası, sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda uluslararası alanda da faaliyet gösterir. 2011 yılında Londra, Piccadilly Circus'ta açılan ilk yurt dışı mağazasıyla uluslararası alanda adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu girişimler, markanın uluslararası alandaki varlığını güçlendirmiştir.

Sonuç olarak, Kahve Dünyası tamamen Türk sermayesiyle kurulmuş ve Türkiye'deki fabrikalarında üretim yapmaktadır. Dolayısıyla, Kahve Dünyası'nın İsrail malı olması veya boykot edilmesi gerektiği gibi bir durum söz konusu değildir.